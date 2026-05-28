Proyecto de ley propone ampliar a 20 días el permiso laboral por muerte de un hijo o pareja

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca aumentar los días de permiso laboral por la muerte de un hijo, cónyuge o conviviente civil, además de extender el período de fuero para trabajadores que enfrenten este tipo de pérdidas.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Esteban Velásquez, Daniel Núñez, Gastón Saavedra y Matías Walker, quienes plantearon modificaciones al artículo 66 del Código del Trabajo.

Actualmente, la legislación contempla diez días de permiso laboral remunerado por el fallecimiento de un hijo y siete días en caso de muerte del cónyuge o conviviente civil.

El proyecto propone elevar ambos permisos a 20 días consecutivos, manteniendo el carácter pagado del beneficio.

La moción también busca ampliar el fuero laboral desde un mes a tres meses después de la muerte del familiar.

De acuerdo con el Diario Constitucional, los parlamentarios argumentaron que los plazos actuales resultan insuficientes frente al impacto emocional y psicológico que provoca este tipo de situaciones.

"La muerte de un hijo constituye una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar una persona", señalaron los autores del proyecto.

Los senadores indicaron además que el objetivo es entregar una mayor protección durante el proceso de duelo, considerando que sus efectos pueden extenderse por un tiempo mucho mayor al reconocido actualmente por la ley.

El Código del Trabajo contempla además permisos de cuatro días hábiles por fallecimiento de padres, madres o hermanos, aunque esos plazos no son modificados por esta iniciativa.