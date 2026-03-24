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Tópicos: Magazine | Televisión | Canal 13

Martín Cárcamo se suma a Luis Slimming y compañía en "El Desestrece": fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador estará a cargo de conducir el nuevo estelar de humor.

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El animador Martín Cárcamo fue confirmado como el conductor de "El desestrece", el nuevo programa de humor de Canal 13 que apostará por el regreso del género al horario estelar.

El espacio estará centrado en la comedia en vivo y en la contingencia, con una propuesta que busca mezclar el humor televisivo con códigos más actuales.

En este proyecto, Cárcamo se sumará a Luis Slimming y al equipo de "El sentido del humor", integrado por Marcelo "Coronel" Valverde y Héctor Romero.

A ellos se agregarán las comediantes Pamela Leiva, Fran Medina y Karol Blum, quienes formarán parte del elenco del programa, aportando distintas miradas dentro del humor nacional.

La llegada del animador también marca un reencuentro con Slimming, con quien ya trabajó en el estelar "Vértigo", donde el comediante participaba en la creación de contenidos.

"El desestrece" se emitirá en vivo y en directo y ya tiene fecha de estreno: debutará el domingo 5 de abril después de "Teletrece central", en el prime del 13.

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