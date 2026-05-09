Desde Capitán Yáber, defensor estimó "desproporcionado" el encarcelamiento de Lavín León

El exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI) pasó su primera noche en el anexo penitenciario Capitán Yáber tras ser enviado a prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción; cautelar que, según dijo su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, es "absolutamente desproporcionada".

El jurista llegó al recinto carcelario esta jornada luego que el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, mandara a la cárcel al otrora parlamentario por supuesto fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, cometidos -según Fiscalía- durante el período que su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa de Maipú (2016-2021).

Bonacic afirmó que su representado -que estará 90 días tras las rejas- se encuentra "tranquilo" y que ambos tienen "la firme convicción de que no se ha cometido delito alguno".

"Ésta es una etapa preliminar de una investigación, más allá de que (Lavín) haya quedado en prisión preventiva, que, a nuestro juicio, es una medida absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso. Esperamos que se revierta a corto plazo", expresó.

"Obviamente, hay que tener en perspectiva que esto está recién empezando. Se tiene que terminar la etapa de indagatorias y dar paso a un juicio; toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial, y no una investigación sesgada como se ha desarrollado hasta el día de hoy", acusó Bonacic.

Además del exdiputado, su otrora asesor Arnaldo Domínguez también fue enviado a la cárcel Santiago 1 para cumplir la prisión preventiva, por supuestos ilícitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de inflluencias, cohecho y delitos tributarios y electorales.