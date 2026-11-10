"Vértigo Extremo" tuvo a Marlen Olivari en la icónica La Monga

El más reciente capítulo de "Vértigo Extremo", en Canal 13, tuvo a seis famosos trabajando en el emblemático parque de diversiones Fantasilandia.

Mauricio Pinilla, Daniella Chávez, Marlen Olivari, Laura Prieto, Paul "El Flaco" Vásquez y Pato Torres fueron los invitados, sometiéndose a una jornada laboral atendiendo al público, enfrentándose a juegos y usando disfraces.

Fue ahí donde Olivari destacó en la icónica "La Monga", donde personificó a la princesa "Nadine", mientras que Pinilla tuvo la misión de interpretar al gorila.

"El traje es increíblemente grueso, a los dos minutos estaba entero sopeado", admitió el exfutbolista.

El programa dejó eliminados a Torres y "El Flaco", mientras que el resto estará este jueves en el estelar "Vértigo".