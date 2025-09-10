Cantante Princesa Alba se suma a "Fiebre de Baile" en Chilevisión

La cantante Princesa Alba se convirtió en la nueva participante confirmada para "Fiebre de Baile" en Chilevisión.

La artista, conocida por temas como "Summer Love" o "Convéncete", fue anunciada durante la transmisión del partido entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional. "Bailar es definitivamente mi terreno, estar en el escenario, ocupar outfits bacanes", dijo en la ocasión.

Princesa Alba, cuyo nombre real es Trinidad Riveros, se suma al grupo de concursantes junto a Nicole "Luli" Moreno, Kike Acuña, María José Quiroz, Pastelito Jr. y Cony Capelli.

"Me da pánico la Cony Capelli, que es como toda seca, o el Pastelito también. Quizás no sea tan buena como ellos, pero soy competitiva", dijo la cantante sobre sus futuros rivales.

"Fiebre de Baile" será conducido por Diana Bolocco y aún no cuenta con fecha de estreno.