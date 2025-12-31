Senapred: Están las condiciones para que cualquier foco de fuego se transforme en incendio

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó este miércoles un balance actualizado sobre la situación de los incendios forestales que afectan al país, subrayando que las condiciones meteorológicas actuales son extremadamente adversas.

Con siete siniestros en combate a nivel nacional y alertas rojas vigentes en Chépica, Mulchén y Tomé, la autoridad enfatizó que la prevención ciudadana es la única barrera efectiva.

"Están las condiciones meteorológicas muy adversas, primero, para la salud de las personas a la exposición al calor y, segundo, están las condiciones para que cualquier foco de fuego, por muy pequeño que sea, por una actividad que pareciera ser quizá muy inocua, muy inocente, pueda terminar en un incendio forestal", advirtió Cebrián, tras confirmar que incluso labores domésticas como el uso de herramientas han originado algunos siniestros de gran magnitud.

"Algunos de los incendios de la semana pasada, todavía están en investigación las causas para poder determinarlas bien exactamente, pero aparentemente iniciaron por quema de basura domiciliaria; por estar arreglando un portón en horarios en que había una altísima temperatura y con una maquinaria que generó chispas; por una conexión eléctrica irregular que también generó chispas", detalló la directora.

Respecto al incendio en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, que ha mantenido en alerta a la Región Metropolitana, la jefa de Senapred explicó que la topografía del terreno ha dificultado el control total, alcanzando ya las 800 hectáreas.

"Todavía se mantiene con alerta amarilla, está en combate todavía, pero ya bastante más contenido, así que esperamos hoy día poder desactivar la alerta y terminar con las últimas labores para su extinción", indicó.

Además, señaló con preocupación que el origen del fuego en Las Condes se presume en "unas colillas de cigarro que se encontraron en el lugar", resaltando que la cercanía de las viviendas a zonas boscosas obliga a los equipos de emergencia a priorizar la protección de infraestructura, lo que permite que el fuego forestal avance con mayor velocidad.

En paralelo a la emergencia ígnea, Senapred mantiene una alerta roja por calor extremo entre las regiones de Valparaíso y Biobío, producto de temperaturas que oscilan entre los 37 y 38 grados.