Cartoon Network: se filtran los archivos secretos de El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas y Hora de aventura

Desde el fin de semana circula en X y en carpetas compartidas de Google Drive una gran cantidad de material interno de Cartoon Network, que abarca desde clásicos de los años 90 hasta producciones más recientes. Los fans hablan de más de 30 series involucradas y de un total que superaría los 200 GB.

El sitio estadounidense Mashable entró a una de las carpetas y confirmó su contenido.

Hay archivos de Gumball, Mansión Foster para amigos imaginarios, Las Chicas Superpoderosas, El show de los Looney Tunes, Duck Dodgers y Garfield, además de El laboratorio de Dexter, Un show más, Los Jóvenes Titanes y Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.

No se trata de episodios, sino de la trastienda del trabajo: guiones gráficos, documentos de presentación de proyectos, hojas de modelo (los dibujos de referencia que muestran a un personaje desde todos sus ángulos) y rigs, que funcionan como marionetas digitales para animar sin redibujar cada cuadro.

La difusión apunta a una cuenta anónima de X llamada totallynotaburner, creada este mes. Tampoco se sabe cómo se obtuvieron los archivos ni cuándo, y muchos enlaces ya fueron dados de baja por reclamos de derechos de autor.

El momento en que ocurre esto es clave, ya que se acaba de concretar la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación de unos 110 mil millones de dólares encabezada por David Ellison.

Por eso en redes muchos culparon a la seguridad de Paramount, que en abril vio filtrarse completa la película La leyenda de Aang: El último maestro del aire. Sin embargo, no hay evidencia que conecte ambos casos, y en el de Avatar la investigación interna del estudio descartó una falla en sus sistemas.

Hay además una coincidencia curiosa. Con la fusión, Cartoon Network quedó bajo el mismo techo que Nickelodeon, su rival histórico, que en 2023 vivió algo muy parecido: terminó reconociendo que circulaban archivos de producción de su área de animación, algunos con décadas de antigüedad.

Hasta el momento, ni Warner Bros. ni Paramount se habían referido públicamente a la filtración.