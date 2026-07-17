Chilevisión cancela emisión de "Primer Plano" por sistema frontal

Chilevisión anunció cambios en su programación de este viernes y confirmó que la emisión de "Primer Plano" fue cancelada.

A través de un comunicado, el canal señaló que la decisión se tomó a raíz de "la contingencia del sistema frontal que está atravesando el país".

"Por hoy se cancelará la transmisión de Plan Perfecto, la teleserie 'Traicionada: historia de un engaño' y Primer Plano", detalló la señal.

Debido a estas modificaciones Chilevisión continuará su programación con informativos sobre el sistema frontal que azota a buena parte del país.