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Chilevisión cancela emisión de "Primer Plano" por sistema frontal
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El programa de farándula se iba a transmitir este viernes en horario prime.
El programa de farándula se iba a transmitir este viernes en horario prime.
Chilevisión anunció cambios en su programación de este viernes y confirmó que la emisión de "Primer Plano" fue cancelada.
A través de un comunicado, el canal señaló que la decisión se tomó a raíz de "la contingencia del sistema frontal que está atravesando el país".
"Por hoy se cancelará la transmisión de Plan Perfecto, la teleserie 'Traicionada: historia de un engaño' y Primer Plano", detalló la señal.
Debido a estas modificaciones Chilevisión continuará su programación con informativos sobre el sistema frontal que azota a buena parte del país.