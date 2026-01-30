Chilevisión transmitirá el inédito Festival de Comedia y competirá por el rating con Viña 2026

Chilevisión anunció la transmisión del inédito Festival de Comedia, evento que competirá de manera directa con la emisión del Festival de Viña del Mar en Mega.

Este certamen promete "una atractiva y entretenida apuesta enfocada cien por ciento en el humor" con un programa emitido en vivo y en directo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo en horario prime.

El programa asegura que tendrá a 18 comediantes desfilando por su escenario. El grupo completo del Festival de Comedia es: Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro

Parra, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy

Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo,

Joche Vidal y Lis la cubana.

Por su parte el Festival de Viña del Mar se podrá ver en horario prime en Mega entre el domingo 22 de febrero y el viernes 27 de febrero.