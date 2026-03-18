Gobierno estima anunciar cambios al Mepco "a más tardar la próxima semana"

A raíz del alza sostenida del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, estima que los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por parte del Gobierno se instruyan "relativamente rápido", a más tardar "la próxima semana".

El Mepco, que por ley funge como una herramienta del Estado que ajusta el impuesto a los combustibles para amortiguar las alzas o bajas bruscas en el precio internacional del petróleo a fin de proteger a los consumidores, está en el ojo del Ejecutivo por el gasto fiscal que implica.

En este contexto, el ministro Ruminot dijoa la prensa esta jornada que "esto (de los cambios al Mepco) tiene que ser pronto y relativamente rápido. Yo me imagino que puede ser esta semana, o a más tardar a los primeros días de la próxima semana".

"No podemos dejar pasar mucho tiempo, porque entiendo que cada día significa (un gasto fiscal) del orden de unos 50 millones de dólares. Con los actuales precios, y si el valor internacional del petróleo sube, es más dinero todavía y es plata que nosotros hoy día no tenemos", sostuvo el secretario de Estado.

Además, Ruminot aclaró que "no necesariamente se va a tratar de la eliminación del Mepco, por eso yo creo que ahí hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)".

Similar declaración entregó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, durante un punto de prensa concedido en La Moneda, donde afirmó que "en unos días" será el ministro Quiroz quien presentará las medidas.

"Estamos en una posición en que estamos obligados a tomar medidas concretas", sostuvo.

Las intervenciones de ambas autoridades se unen a las expresadas por el propio Presidente Kast en la última jornada: "¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del Mepco? Claramente no", auguró.