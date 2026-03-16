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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Elizalde reaccionó a operativo con 2.900 detenidos: "La diferencia es que ahora los medios lo destacan"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exministro del Interior aseguró que durante el Gobierno de Gabriel Boric "se realizaron varios (procedimientos masivos de este tipo), incluso con mayor número" de personas arrestadas.

"Las nuevas autoridades los presentan como novedad… sin embargo, no es algo nuevo", explicó.

Elizalde reaccionó a operativo con 2.900 detenidos:
 ATON (archivo)

Pese a que el extimonel socialista cuestionó la cobertura mediática de la acción policial, destacó que es "una buena noticia el éxito de estos operativos".
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El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), abordó el operativo policial informado este lunes por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que la detención de 2.905 prófugos de la justicia en los últimos tres días "no es algo nuevo", pero "ahora los medios lo destacan".

El Mandatario entregó el resultado durante un comité de seguridad realizado durante la mañana en la Región de Arica y Parinacota, en el marco del inicio del denominado "Plan Escudo Fronterizo" y, con ello, la excavación de zanjas en la zona fronteriza.

"Hemos recibido un reporte detallado de lo que realizaron nuestras policías de Carabineros y de Investigaciones durante tres días, que permitió detener a 2.905 personas con órdenes pendientes de detención, prófugos de la Justicia", informó el exrepublicano.

Más tarde, el otrora titular del Interior destacó el resultado del operativo pero cuestionó la manera en que fue presentado públicamente: "Es una buena noticia el éxito de estos operativos. Sin embargo, no es algo nuevo", reaccionó en su cuenta de X.

"En el Gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos", agregó el expresidente del Senado.

"La diferencia es que ahora los medios los destacan y las nuevas autoridades los presentan como novedad", fustigó.

Balance récord en Gobierno de Piñera II

En mayo de 2018, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Carabineros realizó una ronda policial masiva -entre la noche del viernes 11 y la madrugada del sábado 12- que terminó con 5.085 detenciones, cifra récord en los últimos años.

En dicho operativo, fueron aprehendidas 1.959 personas con órdenes de detención pendientes y otras 3.126 por delitos flagrantes.

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