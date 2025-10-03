Chilevisión anuncia el estreno y horarios de "Fiebre de Baile"
El espacio de baile y competencia regresa a la pantalla con un episodio especial este fin de semana, para luego establecerse en su franja habitual de tres días a la semana.
El canal Chilevisión confirmó la fecha oficial para el regreso de su programa "Fiebre de Baile", el espacio de entretención volverá a la pantalla este domingo 5 de octubre, tras una ausencia de trece años.
La emisión del programa ocupará la grilla prime del canal los días lunes, martes y miércoles, justo después de Chilevisión Noticias.
La nueva etapa del programa contará con un jurado compuesto por figuras como Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, quienes prometen evaluaciones exigentes para los participantes.
El canal ya reveló la lista de los 18 concursantes y los primeros duelos que darán inicio a la competencia. Entre los enfrentamientos confirmados se encuentran:
La producción del espacio estará complementada por un equipo en backstage, liderado por Juan Pablo Queraltó, y segmentos en vivo a cargo de Claudio Michaux.
Además, una previa del programa estará a cargo de los integrantes del podcast "The Ellas Show", David Montoya y Tomás Printemps.
