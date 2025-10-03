Síguenos:
Televisión | Chilevisión

Chilevisión anuncia el estreno y horarios de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El espacio de baile y competencia regresa a la pantalla con un episodio especial este fin de semana, para luego establecerse en su franja habitual de tres días a la semana.

Chilevisión anuncia el estreno y horarios de
 CHV
El canal Chilevisión confirmó la fecha oficial para el regreso de su programa "Fiebre de Baile", el espacio de entretención volverá a la pantalla este domingo 5 de octubre, tras una ausencia de trece años.

La emisión del programa ocupará la grilla prime del canal los días lunes, martes y miércoles, justo después de Chilevisión Noticias.

La nueva etapa del programa contará con un jurado compuesto por figuras como Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, quienes prometen evaluaciones exigentes para los participantes.

Duelos confirmados

El canal ya reveló la lista de los 18 concursantes y los primeros duelos que darán inicio a la competencia. Entre los enfrentamientos confirmados se encuentran:

  • Michelle Carvalho vs Raquel Castillo;
  • Esteban Paredes vs Kike Acuña;
  • Nicole Moreno vs Dani Castro;
  • Cony Capelly vs Faloon;
  • Princesa Alba vs Skar Labra;
  • María José Quiroz vs Pastelito;
  • Francisco Reyes Cristi vs Gabriel Urzúa;
  • Luis Jara junior vs Ini Cifuentes.

La producción del espacio estará complementada por un equipo en backstage, liderado por Juan Pablo Queraltó, y segmentos en vivo a cargo de Claudio Michaux.

Además, una previa del programa estará a cargo de los integrantes del podcast "The Ellas Show", David Montoya y Tomás Printemps.

Las + leídas
