Chilevisión cortó abruptamente sus transmisiones por problemas técnicos

Durante la tarde de este martes el canal Chilevisión cortó abruptamente sus transmisiones debido a un grave problema técnico.

Según pudo confirmar Cooperativa, las instalaciones de Chilevisión (exfábrica de Machasa) sufrieron un corte de energía eléctrica que los mantuvo más de una hora fuera del aire.

Las transmisiones se retomaron cerca de las 22:00 horas, aunque con material grabado que no estaba programado originalmente. "Nuestra señal se ha visto interrumpida pero ya estamos de vuelta", señaló la periodista Macarena Pizarro, una vez se reanudaron las emisiones en vivo.

En redes sociales diversos televidentes reportaron la caída de la señal de Chilevisión y de problemas en las transmisiones de TNT Sports.

Por ahora se desconoce si se emitirá la edición central de "Chilevisión Noticias" y el programa "Fiebre de Baile", el cual se está preparando pese a este grave incidente técnico.