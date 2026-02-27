"Fiebre de Baile 2": fecha de estreno, participantes confirmados y nuevo jurado en Chilevisión

La competencia de baile vuelve a la pantalla con el estreno de "Fiebre de Baile 2", la nueva temporada del estelar de Chilevisión que regresa al horario prime en marzo, tras una reñida final realizada en el Movistar Arena, el programa confirmó su segundo ciclo con 18 nuevas parejas participantes.
Uno de los cambios más comentados será la incorporación de Fran García-Huidobro al panel evaluador. La actriz y comunicadora asumirá como quinto jurado, sumándose a las intervenciones que marcaron momentos emotivos y polémicos en la primera edición.
La figura televisiva demostrará por qué es conocida como la "Dama de Hierro", apelativo que alude a sus directas evaluaciones.
En total serán 18 parejas las que competirán por el título, sucediendo a los actuales campeones, Skarleth Labra y Mauricio Castillo.
El canal adelantó además algunos de los primeros enfrentamientos que se verán en pantalla, entre ellos Mariela Sotomayor versus Felipe Izquierdo, y Botota Fox contra Junior Playboy, duelos que prometen marcar el arranque del ciclo.
Participantes confirmados
- Betsy Camino y Pascual Acuña
- Botota Fox y Patricio Lagos
- Daniela Castro y Diego Espinoza
- Kathy Contreras y Rodrigo Canobra
- Mariela Sotomayor y Francisco Solar
- Vale Roth y Luciano Copelli
- Gonzalo Valenzuela y Daniela Aravena
- Disley Ramos y Cristian Cueto
- José Raffo y Dani Doll
- Junior Playboy y Macarena Muñoz
- Diego Venegas y Angie Zepeda
- Karen Paola y Francisco Chávez
- Nicolás Solabarrieta y Pía Weidmann
- Antonella Henríquez y Mauricio Castillo
- Soulfia y Alexis Quiroz
- Diego Pizarro y Geraldine Muñoz
- Felipe Izquierdo y Scarleth Acosta
- Fran Maira y Juanfra Matamala
La eventual participación de Fran Maira en el estreno mantiene expectante al público, luego del accidente de tránsito que protagonizó hace algunos días.
El estreno de "Fiebre de Baile 2" está programado para este lunes 2 de marzo, alrededor de las 22:30.