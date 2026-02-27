"Fiebre de Baile 2": fecha de estreno, participantes confirmados y nuevo jurado en Chilevisión

La competencia de baile vuelve a la pantalla con el estreno de "Fiebre de Baile 2", la nueva temporada del estelar de Chilevisión que regresa al horario prime en marzo, tras una reñida final realizada en el Movistar Arena, el programa confirmó su segundo ciclo con 18 nuevas parejas participantes.

Uno de los cambios más comentados será la incorporación de Fran García-Huidobro al panel evaluador. La actriz y comunicadora asumirá como quinto jurado, sumándose a las intervenciones que marcaron momentos emotivos y polémicos en la primera edición.

La figura televisiva demostrará por qué es conocida como la "Dama de Hierro", apelativo que alude a sus directas evaluaciones.

En total serán 18 parejas las que competirán por el título, sucediendo a los actuales campeones, Skarleth Labra y Mauricio Castillo.

El canal adelantó además algunos de los primeros enfrentamientos que se verán en pantalla, entre ellos Mariela Sotomayor versus Felipe Izquierdo, y Botota Fox contra Junior Playboy, duelos que prometen marcar el arranque del ciclo.

Participantes confirmados

Betsy Camino y Pascual Acuña

Botota Fox y Patricio Lagos

Daniela Castro y Diego Espinoza

Kathy Contreras y Rodrigo Canobra

Mariela Sotomayor y Francisco Solar

Vale Roth y Luciano Copelli

Gonzalo Valenzuela y Daniela Aravena

Disley Ramos y Cristian Cueto

José Raffo y Dani Doll

Junior Playboy y Macarena Muñoz

Diego Venegas y Angie Zepeda

Karen Paola y Francisco Chávez

Nicolás Solabarrieta y Pía Weidmann

Antonella Henríquez y Mauricio Castillo

Soulfia y Alexis Quiroz

Diego Pizarro y Geraldine Muñoz

Felipe Izquierdo y Scarleth Acosta

Fran Maira y Juanfra Matamala

La eventual participación de Fran Maira en el estreno mantiene expectante al público, luego del accidente de tránsito que protagonizó hace algunos días.

El estreno de "Fiebre de Baile 2" está programado para este lunes 2 de marzo, alrededor de las 22:30.