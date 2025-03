Karol Dance responde a acusaciones laborales en "Podemos Hablar"

Karol Lucero, reconocido influencer, participó en el tercer capítulo de la nueva temporada del programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde conversó con Eduardo de la Iglesia sobre las recientes acusaciones en su contra.

Durante la entrevista, abordó temas como las acusaciones de maltrato laboral, falta de pago a trabajadores de su agencia Like Media, y amenazas a colaboradores, defendiéndose de lo que calificó como una campaña de difamación.

"Yo no tengo gente trabajando, son personas que de manera voluntaria van a realizar un podcast", afirmó el animador. "Para que exista una relación laboral se requieren tres requisitos: un salario, subordinación y dependencia. Si no existen esos tres, no es un trabajo, y en Like Media no se dan estos tres".

Respecto a la respuesta del Ministerio del Trabajo ante la polémica, Karol manifestó que "me parece excelente, a veces de las cosas malas sirven para poner en contexto temas que no se hablan frecuentemente". Sin embargo, reiteró que su productora opera bajo un modelo diferente al de una relación laboral convencional.

Sobre las acusaciones de amenazas a uno de sus colaboradores, quien aseguró que el exYingo recibía las ganancias, Karol negó rotundamente los hechos, respaldándose con una gráfica en pantalla: "El promedio de ingreso mensual es de 30 mil pesos, mientras que la cuenta de internet para subir los videos es de 40 mil pesos", explicó.

Finalmente, Karol cuestionó el papel de los medios de comunicación en la difusión de estas polémicas. "La única respuesta que encuentro, y que es lamentable, es la responsabilidad de los medios. Cuando una persona en TikTok dice algo, los medios lo repiten sin verificarlo", afirmó.

También desmintió otras acusaciones falsas, como acoso sexual y relaciones inapropiadas con pacientes de la Teletón, calificándolas como parte de una "técnica de difamación cruel".