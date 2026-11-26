El comediante Claudio Michaux reaccionó al final de "El Club de la Comedia", el programa que condujo en Chilevisión durante los últimos meses.

En conversación con TiempoX, el humorista confesó que "no sabía" del fin del espacio, pero que "igual aprendí harto".

"Yo tengo un rol que es como de conductor de secciones, y yo nunca había hecho eso, yo había grabado algunas cosas para tele como trabajando en Sabingo, pero nunca había trabajado conduciendo", complementó.

Sin embargo señaló que "honestamente, no sé si lo voy a echar tanto de menos (al programa)".

"Al principio El Club también iba en vivo, entonces es muy distinto a lo que hacemos ahora que, lamento romperle la ilusión, pero está grabado", agregó, y confesó que "efectivamente me costó al principio adaptarme, me costó caleta".

De acuerdo al citado medio, "El Club de la Comedia" será reemplazado por un nuevo programa de humor llamado "Villa Ruperto".