"Coliseo" debutó en Mega liderando la audiencia: Así quedó el rating de este sábado

El programa "Coliseo" debutó con éxito en Mega y se quedó con el primer lugar de audiencia durante el bloque prime de este sábado.

El espacio, conducido por María José Quintanilla, revive el clásico formato de "Coliseo romano" en búsqueda de un comediante para integrar la parrilla del Festival de Viña del Mar 2026.

Durante su primer episodio "Coliseo" recibió a notables competidores como el dúo argentino Cirko Marisko, Sr. Kampos, Isa Chávez y Erwin Padilla, entre muchos otros aspirantes.

Gracias a ello el programa se ubicó como el programa más visto entre las 22:20 y las 00:28 horas. Según datos de La Cuarta, "Coliseo" y Mega fueron vistos en promedio por 615.041 personas por minuto; seguido por Chilevisión con un promedio de 458.274 personas por minuto; Canal 13 con un promedio de 342.135 personas por minuto y TVN con 268.944.