Diego Urrutia se suma al "Club de la Comedia" en Chilevisión

El comediante Diego Urrutia se convirtió en la nueva incorporación del "Club de la Comedia", el clásico programa humorístico que volverá a las pantallas de Chilevisión.

El triunfador de Viña 2023 se unirá a un elenco compuesto por María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Claudio Michaux, Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, Bodoque, Sebastián Layseca y Pato Pimienta, que oficiará como director creativo.

Además Chilevisión aseguró que se sumarán nuevos miembros al regreso de este programa.

Por ahora no se ha revelado la fecha de estreno del "Club de la Comedia".