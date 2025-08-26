Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Don Francisco

Don Francisco confirma regreso de "Sábado Gigante" a 10 años de su fin

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El legendario programa se emitió durante 53 años y fue visto en toda América.

Don Francisco confirma regreso de
A exactos 10 años de su última emisión, el programa "Sábado Gigantes" se prepara para regresar a la pantalla con un nuevo formato.

En conversación con El Mercurio su animador histórico, Don Francisco, confirmó el retorno del legendario espacio de la mano de una plataforma internacional.

"El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles", señaló escuetamente el conductor, aunque agregó que los programas "serán de mucho menos duración".

"Solo te puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de 'Sábado Gigante'", agregó Mario Kreutzberger.

"Sábado Gigante" tuvo sus primeras emisiones -bajo el nombre de "Show dominical"- en 1962 y se expandió a la comunidad latina en Estados Unidos a mediados de los 80. El programa fue transmitido para toda América hasta septiembre de 2015.

