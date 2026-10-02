El desafío personal de María Luisa Godoy en "MasterChef": "Tengo que salir cocinando bien"

María Luisa Godoy se refirió a su desafío personal como animadora de "MasterChef Chile": aprender a cocinar bien.

En conversación con Cooperativa, la periodista reconoció que, antes de incorporarse al programa no se consideraba una buena cocinera, aunque aseguró que durante las grabaciones ha aprendido distintas técnicas y secretos de los chefs.

"Tengo como desafío personal salir cocinando bien de MasterChef, porque en pandemia me las di de cocinera y mis hijas me decían que algunas cosas me salían ricas, pero que otras me inventaban que estaban ricas y estaban muy malas porque les daba pena de cómo me había esforzado", contó.

En esa línea, Godoy reveló que cada uno de los integrantes del jurado asumió el compromiso de enseñarle una preparación: Fernanda Fuentes "comprometió conmigo a que yo iba a quedar seca para las cazuelas"; mientras que Juan Manuel Pena le enseñará "a hacer unas escalopas increíbles"; y Yann Yvin aportará con una leche nevada francesa, ya que "yo amo los postres con leche y mis hijos igual", detalló.

El lado más emotivo de "MasterChef"

Más allá de sus propios aprendizajes culinarios, la animadora también destacó el vínculo que ha formado con los participantes de esta nueva temporada de "MasterChef Chile".

"Nos hemos emocionado, todos hemos llorado con algunas eliminaciones. Todas cuestan, pues, y a medida que van pasando los capítulos cuesta más porque uno se va encariñando", relató.

Godoy explicó que las extensas jornadas de grabación han contribuido a generar cercanía con los concursantes, mientras que durante los primeros capítulos tuvo la posibilidad de conocer también a sus familias y las historias personales detrás de cada aspirante.

"Es imposible no generar vínculos con ese nivel de intensidad de horas de trabajo en conjunto", sostuvo la periodista, quien además destacó que el espacio es "mucho más que un programa de cocina", debido a las emociones que surgen durante la competencia.

El regreso de "MasterChef Chile" está fijado para este domingo 4 de octubre, a las 22:30 horas, por las pantallas de TVN y HBO Max.