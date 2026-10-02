El error que Fernanda Fuentes no perdonará en la nueva temporada de "MasterChef"

Fernanda Fuentes adelantó cuál será uno de los aspectos que tendrá especialmente en cuenta durante su regreso como jurado de "MasterChef Chile".

En conversación con Cooperativa, la chef se refirió a las exigencias que tendrá con los participantes de esta nueva temporada y adelantó uno de los errores que no está dispuesta a pasar por alto.

"Yo siempre lo he dicho: nunca voy a perdonar que no prueben sus platos", afirmó.

Su regreso a MasterChef

La chef también destacó uno de los desafíos que espera encontrar en la competencia, relacionado con la posibilidad de tomar preparaciones tradicionales chilenas y llevarlas a un nuevo nivel.

"Creo que es un desafío el poder transformar una cazuela en un plato en el cual agarren todos sus ingredientes, le den una vuelta, pero al comerlo, realmente yo sienta que me estoy comiendo una buena cazuela chilena", explicó.

Fuentes, quien cuenta con una estrella Michelin, recordó que "MasterChef" fue el programa que le abrió las puertas en su carrera televisiva y valoró especialmente su regreso al espacio: "Esta es mi casa, es mi familia, y creo que vamos a romperla en audiencia, así que estoy muy feliz", sostuvo.

Respecto a su rol como jurado, donde compartirá con Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro, la cocinera asegurí que, pese a sus diferencias, "tenemos un punto en común: cosas que no transamos, que son las sazones, presentaciones, buenos platos".

La nueva temporada de "MasterChef Chile" llegará a las pantallas este domingo 4 de octubre a las 22:30 horas, por TVN y HBO Max.