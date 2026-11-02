¿El fin de "Sin Filtros"? No tiene canal en YouTube y enfrenta millonarias deudas

El programa digital "Sin Filtros" tendría sus días contados a raíz de millonarias deudas que enfrenta, incluyendo la suspensión de su canal de YouTube que lo ha obligado a buscar alternativas para sus transmisiones.

La última transmisión en vivo en el canal oficial del espacio de corte político fue el 19 de octubre pasado, fecha desde la cual no han tenido actualizaciones ni videos nuevos al no tener acceso.

Debido a ello, la producción ha tenido que transmitir mediante otras plataformas y canales asociados, anunciando que el capítulo de este lunes se llevará "a otro canal".

En paralelo, el programa conducido por Mara Sedini y Fernando Solabarrieta recibió denuncias de millonarias deudas, como lo reportó "Plan Perfecto" (CHV), donde la periodista Conty Ganem detalló que el espacio enfrenta "sueldos impagos, deuda con Gonzalo Feito por cerca de ocho millones de pesos, deuda a los proveedores, deuda al estudio y mucho más".

Fue Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, productor de "Sin Filtros", quien salió a desmentir que existan sueldos y cotizaciones impagas de los trabajadores, asegurando mediante sus redes sociales que "la totalidad de los trabajadores que producen y forman parte del staff del programa se encuentran con sus remuneraciones y cotizaciones previsionales al día".

"A la fecha, no existe ningún trabajador que no haya sido remunerado ni constan obligaciones económicas pendientes por este concepto", señaló en el texto.

Aunque el espacio aún no baja la cortina, pese a que se habló de una "pausa", Eyzaguirre no hizo ningún comentario respecto al posible fin del programa.