El incómodo momento que vivió Antonella Ríos tras ser despedida de Zona Latina

La actriz Antonella Ríos vivió un incómodo momento tras ser despedida de Zona Latina, acusando que el canal le impidió ingresar a las instalaciones luego de su abrupta salida.

Es que la figura televisiva fue desvinculada de la señal tras la grabación del último capítulo de "Encantadas", cuando recién había vuelto de una licencia médica por nódulos en la garganta, lo que la tuvo alejada un tiempo de las pantallas.

Sin embargo, ella seguía trabajando como panelista en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, ya que es realizado por una productora externa y pertenece a Sergio Rojas. Cuando fue a grabar un nuevo capítulo este jueves, le informaron que tenía prohibido ingresar al canal.

"Yo sí quiero volver a 'Que te lo digo'. Por eso no fui hoy (jueves). Hoy me dijeron que no podía entrar al canal", acusó la comentarista en sus redes sociales.

La publicación de Antonella Ríos en sus redes sociales.

En su más reciente capítulo, el programa ya reemplazó a Ríos con la periodista Paula Escobar, siendo Rojas quien contrata a los rostros de "Que te lo digo" y quien paga a Zona Latina por la emisión y grabación en sus dependencias.

Al conversar con "Hay que decirlo" de Canal 13, la comentarista declaró estar "en la incertidumbre máxima, porque al parecer no puedo entrar al canal. Al parecer el canal no tiene problemas, pero Sergio me dijo que el canal le dijo que no puedo entrar a las instalaciones".

"Jamás lo esperé, jamás lo vi venir (…) la respuesta fue necesidades de la empresa", dijo Ríos, asegurando que "un conjunto de personas" le "hizo la cama" desde hace un tiempo para sacarla de la señal, evitando apuntar directamente a Rojas, y "no me lo merecía".