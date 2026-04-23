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Tópicos: Magazine | Televisión

"Me hicieron la cama": Zona Latina despidió a Antonella Ríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz fue desvinculada por el canal en el mismo día en que regresaba de una licencia médica.

 Zona Latina

"Le dije a mi jefe ¡¿por qué me están echando?!", declaró la actriz.

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Antonella Ríos confirmó este jueves su abrupta salida de Zona Latina, luego de que el canal la desvinculara justo cuando había regresado de una licencia médica.

Mediante sus redes sociales, la actriz invitó a ver el próximo capítulo de "Encantadas", el cual se emitirá durante la presente jornada, siendo el "último programa antes de que me hicieran la cama".

Ríos, quien también era parte del programa "Que te lo digo", había estado fuera de pantalla por razones de salud y, al regresar al canal, le comunicaron que estaba despedida.

Desde Glamorama reportaron que la figura televisiva tuvo un enfrentamiento a gritos con el ejecutivo que la desvinculó, Rodrigo Súnico, pero fue la propia actriz de "Brujas" quien salió a precisar lo que ocurrió en conversación con el mismo medio.

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La publicación de Ríos en su cuenta de Instagram.

"El tema de los gritos no es real, si se puede precisar esa información. Porque pareciera como que yo les grité. Y no", aseguró Ríos, explicando que "lo que hice yo cuando me dicen 'ven a firmar tu despido', fue '¡¿qué?!'. Hoy es el día que volvía de la licencia. '¿Y por qué?'... No sé qué, no sé qué".

Tras ello, salió de la reunión el ejecutivo y les comunicó a sus compañeros de trabajo que "me acaban de despedir, ¡les doy un beso a todos! ¡Los quiero mucho! Muy hiperventilada, por supuesto, y muy agitada".

"Pero en ningún momento grité a la gente para tratarla mal. Entonces esa información no es precisa… Yo le dije a mi jefe '¡¿por qué me están echando?!' (…) O sea, ¿te parece poco que te echen de un día para otro?", se preguntó la actriz.

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