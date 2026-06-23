Emilia Schneider por dichos de Patricia Maldonado: "Está obsesionada con mis genitales"

La diputada Emilia Schneider reaccionó a las polémicas palabras de Patricia Maldonado en su contra.

En abril, la panelista de "Tal Cual" desconoció la identidad de género de la parlamentaria, calificándola de "pelotudo" y que "es un diputado, no diputada". En consecuencia, la figura televisiva recibió varias denuncias ante el CNTV por "dichos transfóbicos".

En conversación con el podcast "Acorralados con Yoyi", la parlamentaria aseguró que no entrará "en su pelea. Porque ella lo que quiere es titulares, fama, atención. Y yo, en verdad, no estoy para responderle a ella. Me parece que sus dichos hablan más de ella que de mí".

"Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal. Fue de lo más denunciado en el CNTV ese mes, si no me equivoco", añadió.

Asimismo, la militante del Frente Amplio comentó que toma las denuncias "como un respaldo de la gente que, aunque no esté de acuerdo conmigo, entiende que hay una línea de respeto que hemos dibujado con los años y que todavía está ahí".

"Lo que hizo con la Trinidad Cerda también, con otras chicas trans que han salido al debate público, en el fondo es buscar atención. Pero también es decir: 'Ustedes no pertenecen acá' y yo no voy a caer en ese juego", declaró.

Finalmente, Schneider enfatizó en que se ha ganado "el espacio para estar acá. A mí no me hizo famosa ninguna dictadura, a mí me eligió la gente, democráticamente, y yo estoy acá por eso".