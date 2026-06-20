Una turista italiana falleció a causa de complicaciones que sufrió tras desatarse un gran incendio que destruyó parte de las instalaciones de un lujoso hotel en el municipio costero dominicano de Bayahibe (este) y que obligó al traslado de otras 1.690 personas alojadas en el lugar.

Las autoridades de socorro dominicanas informaron que Franchezca Valentino murió mientras recibía atenciones en un hospital. Informes preliminares establecen que fue víctima del humo que despedían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.

El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de caña que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel.

Las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal, afirmaron las autoridades.

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