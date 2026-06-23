Niño murió tras ser arrastrado por kilómetros durante encerrona en San Bernardo

Un niño de 12 años de edad falleció tras ser arrastrado por cerca de 3,3 kilómetros en la comuna de San Bernardo, luego de que un grupo de delincuentes realizara una violenta "encerrona" en contra del vehículo en el que viajaba junto a su padre y su tía.

El grupo familiar se desplazaba desde el sur del país con dirección a Puente Alto cuando, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, fue interceptado en la intersección de calle General Urrutia con la caletera de la Autopista Central por cinco sujetos armados y con los rostros cubiertos.

Bajo intimidación, los delincuentes obligaron a los adultos a descender, pero presumiblemente no se percataron de que el menor no alcanzó a salir por completo de la cabina.

"Probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, atendido a que se encontraban dándose a la fuga con el mismo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue arrastrado por varios kilómetros", precisó el fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Un cruento "tour delictual"

Las indagatorias policiales lograron establecer que la banda venía ejecutando una seguidilla de delitos en el sector.

Minutos antes del fatal desenlace, los asaltantes habían robado el automóvil blanco en una estación de servicio ubicada en Avenida Eyzaguirre, intimidando a su conductor con la misma metodología para utilizarlo en la encerrona posterior contra la familia del menor.

Tras avanzar más de tres kilómetros con el vehículo robado —un automóvil de color rojo—, los sujetos notaron la presencia del cuerpo y abandonaron la máquina en la intersección de la calle Frida Kahlo con Avenida Portales, lugar donde vecinos alertaron a Carabineros de la situación.

Posteriormente, los delincuentes huyeron hacia la Villa Las Palmeras, dejando abandonado el primer auto blanco en las inmediaciones del Cerro Quimey.

Amplio despliegue policial

Frente a la gravedad del crimen, las autoridades activaron de inmediato una respuesta institucional masiva. Personal de todas las Secciones de Investigación Policial (SIP) de la Región Metropolitana y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) se concentraron en la comuna para levantar evidencias y revisar cámaras de seguridad ciudadana.

Las labores de rastreo nocturno incluyeron el patrullaje del helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros en el sector del Cerro Quimey.

Tras concluir los peritajes científicos de las policías en el sitio del suceso, personal del Servicio Médico Legal (SML) procedió al retiro del cuerpo de la víctima, mientras se intensifica la búsqueda de la banda que, según los antecedentes del Ministerio Público, estaría integrada principalmente por adolescentes.