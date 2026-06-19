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Tópicos: Magazine | Cómic

"Dragon Ball" presentó nueva ilustración oficial de Gokú anciano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mangaka Toyotaro recuperó y actualizó el clásico diseño de Akira Toriyama de hace 37 años.

 Toei Animation

"Incluso en 2026, 37 años después, el final de 'Dragon Ball' sigue sin estar a la vista", expresó Toyotaro.

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Toyotaro, el actual dibujante y guionista del manga "Dragon Ball", se encargó de ilustrar un nuevo homenaje a su maestro Akira Toriyama, recuperando y actualizando el diseño de "Gokú" anciano que el mangaka realizó hace 37 años.

El boceto original del creador de "Dragon Ball" apareció publicado en 1989 en la revista "Dragon Ball Z Anime Special", donde Toriyama imaginaba cómo se vería de viejo el querido y poderoso saiyajin que protagoniza la saga.

Ahora, Toyotaro retomó aquel diseño de "Gokú" con una edad ya avanzada, con el pelo canoso y un frondoso bigote plateado, aunque todavía manteniéndose muy en forma. Después de todo, la raza saiyajin posee una esperanza de vida mucho mayor a la de un terrestre.

"Incluso en 2026, 37 años después, el final de 'Dragon Ball' sigue sin estar a la vista. ¡Quizá algún día podamos ver esta versión de 'Gokú', Akira Toriyama!", escribió Toyotaro en el mensaje de la ilustración, siendo la número 100 de las ilustraciones mensuales que el mangaka inició en 2018.

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