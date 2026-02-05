"Fiebre de Baile" confirma nueva temporada: ya hay cinco confirmados

Durante la gran final de "Fiebre de Baile", Chilevisión confirmó la segunda temporada del programa.

Según lo anunciado por el canal, el nuevo ciclo llegará a las pantallas durante marzo, renovando así su permanencia en la parrilla prime.

En tanto, Vale Roth, Betsy Camino, Botota Fox, Junior Playboy y Fran Maira -que deslumbró con una presentación sorpresa- son los primeros participantes confirmados.

Además, el show televisivo oficializó a Fran García Huidobro como la nueva incorporación en el panel del jurado.