"Fiebre de Baile" confirma nueva temporada: ya hay cinco confirmados
El estelar de Chilevisión llegará recargado durante el primer semestre de este 2026.
Durante la gran final de "Fiebre de Baile", Chilevisión confirmó la segunda temporada del programa.
Según lo anunciado por el canal, el nuevo ciclo llegará a las pantallas durante marzo, renovando así su permanencia en la parrilla prime.
En tanto, Vale Roth, Betsy Camino, Botota Fox, Junior Playboy y Fran Maira -que deslumbró con una presentación sorpresa- son los primeros participantes confirmados.
Además, el show televisivo oficializó a Fran García Huidobro como la nueva incorporación en el panel del jurado.