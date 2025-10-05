"Fiebre de Baile": Participantes, primeros duelos y horario de estreno
Un grupo de famosos llegará al estelar para demostrar sus habilidades en la pista de baile.
El regreso de "Fiebre de Baile" a las pantallas de Chilevisión ya es una realidad y promete sorprender con una temporada cargada de novedades.
Con Diana Bolocco en la conducción, el estelar traerá nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y contenidos de redes sociales, buscando conectar con audiencias de todas las edades y ofrecer un espectáculo fresco y dinámico.
"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", declaró Bolocco a la estación televisiva.
Además de la conductora, la competencia de baile tendrá como jurados a Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, que esperan presentaciones de alto nivel de los participantes.
El programa, que vuelve a la televisión después de 13 años, estrenará este domingo a las 22:30 horas, después de CHV Noticias. En tanto, se emitirá en horario prime los lunes, martes y miércoles.
En tanto, el canal ya reveló los primeros duelos que darán inicio a la competencia, donde se encuentran:
Ver esta publicación en Instagram