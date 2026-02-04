Final de "Fiebre de Baile": Cata Days y Camila Andrade dicen adiós a la competencia

La noche de este miércoles, "Fiebre de Baile" abrió su gran final en el Movistar Arena con la presentación de los seis finalistas.

Tras una apertura con Zúmbale Primo, Diana Bolocco informó que solo cuatro de los participantes llegarían a la instancia final.

En este contexto, la calificación más alta de la primera fase la obtuvo Skarleth Labra con 39 puntos, seguida de Princesa Alba y Gabriel Urzúa con 37 puntos cada uno, y Faloon Larraguibel con 36 puntos.

Cata y Camila quedaron fuera de la final

Por su parte, Cata Days y Camila Andrade debieron decir adiós tras obtener los puntajes más bajos de la noche.

Cabe recordar que el público deberá elegir entre Labra, Urzúa, Princesa y Larraguibel como el gran ganador del estelar de baile, a través de la votación online por la página de Chilevisión.