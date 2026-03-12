Fran García Huidobro sobre expulsión de Junior Playboy: "Nunca me habían amenazado"

El programa "Fiebre de Baile" tuvo una polémica noche este miércoles, que terminó con la expulsión de Junior Playboy.

Todo ocurrió cuando Fran García Huidobro, miembro del jurado, criticó la presentación del chico reality, quien no quedó conforme con los comentarios de la "Dama de Hierro".

Por esto, durante un corte comercial, la figura de realities decidió encarar al rostro televisivo, lanzando la frase: "Me viniste a hinchar las pelotas (sic)".

Posteriormente, Raquel Argandoña, presidenta del jurado, decidió sacar definitivamente a Junior de la competencia, noticia que no fue bien recibida por el ex "40 o 20".

Fran García Huidobro detalla amenazas de Junior Playboy

Horas después, García Huidobro utilizó sus redes sociales para hablar de lo que sucedió en el programa.

"Fue una noche difícil, desafiante", partió diciendo en Instagram. En esta línea, la actriz explicó que desconocía la decisión de Argandoña, ya que no mantiene comunicación directa con la sala de dirección.

Además, la comunicadora afirmó que si bien, "no es la primera vez que me enfrento a un participante, pero nunca me había pasado que un participante viniera a amenazarme".

"Le dije: '¿Usted viene a amenazarme delante de todo el mundo?'", relató, recordando que Diana Bolocco y otros miembros del equipo debieron interferir para contener al ahora exparticipante.

Finalmente, la panelista de "Primer Plano" señaló no ser responsable de que la discusión "llegue a estos niveles": "No hay personas menores de edad en Fiebre de Baile, somos todos adultos, así que lo siento. No, en realidad no lo siento nada, así es no más", sentenció.