"Hay que ser serios": Allison Göhler cuestionó pronóstico de Jaime Leyton para fin de año

Allison Göhler cuestionó el pronóstico de su colega de Mega, Jaime Leyton, quien anticipó la posibilidad de que las lluvias se extiendan hasta Navidad y Año Nuevo.

"Hay que ser serios. Estamos hablando de un pronóstico a dos meses y eso es imposible saberlo", afirmó Göhler en "Contigo en la mañana", al referirse a las declaraciones del especialista, quien planteó que las precipitaciones podrían mantenerse por sobre los niveles habituales durante lo que resta de 2026.

La proyección de Leyton considera anomalías de precipitaciones que podrían alcanzar hasta un 350% por sobre lo normal, en un escenario asociado al fenómeno de El Niño y que abriría la posibilidad de lluvias durante las celebraciones de fin de año.

Göhler cuestionó a Leyton

La meteoróloga insistió en que no es posible anticipar con certeza si lloverá en fechas específicas como el 25 de diciembre o el 1 de enero, debido a la distancia temporal que existe respecto de ambas celebraciones.

"Pucha, yo no quiero empezar a tirar dardos a nadie ni nada de eso, pero hay que ser serios. Estamos hablando de un pronóstico a dos meses y eso es imposible saberlo", señaló el rostro de Chilevisión.

Finalmente, Göhler defendió el trabajo de su equipo y marcó distancia respecto de este tipo de anuncios, asegurando que en su canal "no jugamos con la gente. Nos preocupamos por ser lo más certeros posible y trabajamos arduamente 24/7".