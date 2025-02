Hunter Schafer denuncia que recibió pasaporte con género masculino

La actriz Hunter Schafer denunció que ha recibido su nuevo pasaporte, donde se le reconoce con el género masculino.

A través de sus redes sociales, la estrella de "Euphoria"- una de las artistas transexuales más conocidas de Hollywood- compartió un extenso vídeo, donde abordó las nuevas políticas anti transgénero del gobierno de Donald Trump.

"Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartirlo con quien estuviera escuchando. Estoy segura de que la mayoría de nosotros recordamos que, creo que el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar que el estado solo reconocía dos géneros, masculino y femenino, asignados al nacer", partió diciendo la intérprete.

Bajo esta línea, Schafer señaló no haber tenido problemas con documentos anterior ya que, desde su adolescencia, se le había reconocido como mujer. Asimismo, explicó que se vio obligada a solicitar un pasaporte de emergencia debido a que le robaron toda su documentación en Barcelona, y al solicitar uno real, su marcador de género la identificaba como varón.

"Nunca cambié mi certificado de nacimiento, así que esto me ha llevado a pensar que las agencias que están a cargo de los pasaportes y este tipo de cosas ahora están obligadas a hacer referencias cruzadas de los certificados de nacimiento", dijo.

Además, la artista añadió: "Creo que es un resultado directo de la administración bajo la que opera actualmente nuestro país. Y supongo que simplemente me da miedo la forma en que se implementan estas cosas lentamente".

"Solo quiero decir que las personas trans son hermosas. Nunca vamos a dejar de existir. Yo nunca voy a dejar de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso y al diablo con esta administración. Realmente no tengo una respuesta sobre qué hacer al respecto, pero sentí que era importante compartirlo. Esto es real. Así que sí, al diablo", sentenció.

posted/deleted this last night because i wanted to make a more concise/well spoken thing but it’s out in the world! so putting it back heree