José Antonio Neme enfrenta delicado momento: uno de sus perros "lucha por sobrevivir"
El periodista reveló que una de sus mascotas está intubada.
El periodista reveló que una de sus mascotas está intubada.
Mientras culmina el Festival de Viña, el periodista y conductor José Antonio Neme enfrenta una dura situación familiar con uno de sus perros.
Según se reveló este viernes, Neme tuvo que viajar de urgencia a Santiago desde Viña del Mar debido a un problema de Frodo, una de sus mascotas.
"Está luchando por sobrevivir", dijo a LUN y detalló que el pasado jueves "dejé todo tirado porque había que intubarlo. Y viajé a Santiago para organizar todo".
Asimismo, Neme señaló que el pronóstico de Frodo es "reservado" y que sufrió una pancreatitis "que se complicó un poco". Actualmente está en coma inducido.
El periodista ha sufrido la muerte de tres de sus perros en los últimos dos años.