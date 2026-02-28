Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

José Antonio Neme enfrenta delicado momento: uno de sus perros "lucha por sobrevivir"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista reveló que una de sus mascotas está intubada.

José Antonio Neme enfrenta delicado momento: uno de sus perros
Mientras culmina el Festival de Viña, el periodista y conductor José Antonio Neme enfrenta una dura situación familiar con uno de sus perros.

Según se reveló este viernes, Neme tuvo que viajar de urgencia a Santiago desde Viña del Mar debido a un problema de Frodo, una de sus mascotas.

"Está luchando por sobrevivir", dijo a LUN y detalló que el pasado jueves "dejé todo tirado porque había que intubarlo. Y viajé a Santiago para organizar todo".

Asimismo, Neme señaló que el pronóstico de Frodo es "reservado" y que sufrió una pancreatitis "que se complicó un poco". Actualmente está en coma inducido.

El periodista ha sufrido la muerte de tres de sus perros en los últimos dos años.

