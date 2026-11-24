Un emotivo momento vivió José Antonio Neme al enterarse en vivo de la muerte de la actriz Delfina Guzmán, quien falleció este 24 de noviembre a los 98 años.

Durante la emisión de "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler notó que su compañero estaba emocionado al recordar a la intérprete, por lo que le preguntó qué le ocurría.

"Sí, me emocioné. Y eso que yo no la conocí tanto. La entrevisté un par de veces, divertida. Nos moríamos de la risa", respondió el periodista, quien luego explicó que la noticia lo llevó a reflexionar sobre la muerte y el legado de las personas.

"Estaba pensando en la muerte, uno reflexiona... especialmente en la muerte de los que tenemos visibilidad pública... ¿qué es lo que dejamos al final?", planteó el comunicador, quien también señaló que "la muerte siempre es triste, es inexplicable y es dolorosa para cualquier persona".

En esa línea, destacó la posibilidad de dejar una historia como la de Guzmán, marcada por "valentía, humor, entrega, lucha, resistencia y coraje", en contraste con quienes optan por dejar "una historia bien miserable". Además, cuestionó a quienes utilizan su exposición pública para "denostar, insultar" o hacer daño, preguntándose qué legado construyen con esas acciones.

Finalmente, Neme destacó el aporte de la actriz al teatro y los caminos que pudo abrir para otras mujeres: "Esta mujer le debe haber abierto el camino del teatro a cuántas mujeres que sin ellas, a lo mejor ni siquiera se hubieran dado cuenta que ese camino existía". Por ello, llamó a quienes trabajan frente a cámaras, escenarios o micrófonos a pensar en que cada acto, opinión e idea "la recuerden por algo".