"Julio César se está retorciendo": Pato Torres confirma su regreso a "Teatro en Chilevisión"

El actor Patricio "Pato" Torres confirmó este viernes que regresará a "Teatro en Chilevisión".

Durante su programa en Radio Corazón, el intérprete compartió la noticia sobre su retorno al espacio, del que fue fundador y miembro clave por varios años.

"Tengo el honor, el agrado de hacer un regreso enorme, con bombos y platillos. Sí, señoras y señores, es verdad (...) Sí, sí, regreso al Teatro en Chilevisión", expresó.

El "palo" a JC Rodríguez

Asimismo, el artista aprovechó de lanzar sus dardos contra Julio César Rodríguez, exdirector de programación del canal, quien decidió excluir a Torres de este regreso.

Y es que, en aquella ocasión, el periodista -que dejó la señal de Machasa a fines de marzo para trasladarse a Mega- comentó que "la idea era conservar el nombre del teatro, pero no hacer el mismo teatro de antes. Yo en lo personal le tengo mucha admiración a Pato Torres, lo quiero mucho, pero el proyecto se basaba en nuevas personas".

Por esto, el actor decidió mencionar al comunicador durante la transmisión radial, asegurando entre risas que "Julio César se está retorciendo porque no tomó aquella determinación en el momento preciso".