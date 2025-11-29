Kike Morandé confirma que "Detrás del Muro" se va a Mega

Tras semanas de especulaciones, Kike Morandé rompió el silencio sobre el cambio de canal de "Detrás del Muro".

Si bien, el programa estrenó a inicios de 2025 en Chilevisión, varias fuentes apuntaban a que el equipo del estelar humorístico -que nació a raíz de un segmento de "Morandé con Compañía"- se trasladaría a Mega.

Según consignó LUN, la decisión estuvo marcada por el tipo de vínculo contractual que la señal del grupo Bethia ponía sobre la mesa, y aunque Chilevisión mejoró a mediados de año las remuneraciones del elenco y de su conductor, todos seguían bajo la figura de prestadores de servicios, emitiendo boletas o facturas.

Esa condición- precisa el medio- terminó inclinando la balanza, ya que en Mega la propuesta incluye que el equipo sea incorporado como parte de la planta del canal, con contrato formal y cotizaciones previsionales.

No obstante, tres importantes figuras optaron por quedarse en la estación de Paramount: Christian Henríquez -mejor conocido como Ruperto-, María José Quiroz y Kurt Carrera, que formarán parte del nuevo programa que prepara el canal.

Kike Morandé rompe el silencio

El tema salió nuevamente cuando Morandé participó de Teletón 2025 con el elenco de "Detrás del Muro", abordando el tema con el podcast "Mari con Edu", de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Allí, el conductor explicó que la presentación de su equipo se retrasó varias veces. "Íbamos después de La Oficina, pero ahora viene otro y después otro. Lo divertido es que varios tienen pasaje de avión... y lo perdieron", comentó entre risas.

Fuentes le preguntó entonces: "¿Hay pasaje de avión a Vicuña Mackenna?", a lo que el conductor televisivo respondió: "Ya tenemos los aviones ahí". "¿Están listos?", insistió el rostro de TVN. "Sí", confirmó Kike, ratificando así el inminente arribo del equipo a la estación privada.