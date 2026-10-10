"¡Le estoy preguntando por la emergencia!": Neme perdió la paciencia con biministro De Grange

José Antonio Neme protagonizó un tenso intercambio con el biministro Louis de Grange, encargado de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, durante una entrevista en "Mucho Gusto", en medio de la emergencia provocada por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

En la última emisión del programa, el conductor consultó a la autoridad si creía necesario que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconsiderara los recortes presupuestarios a Senapred, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos.

De Grange respondió que era necesario esperar a que terminara la emergencia antes de tomar decisiones de largo plazo, argumentando que Chile enfrenta distintos tipos de desastres naturales, entre ellos aluviones y terremotos.

La respuesta no convenció al periodista, quien insistió en la relación entre los recursos destinados a la prevención y la vulnerabilidad del país ante este tipo de catástrofes.

"¿Esto no pasa por plata? ¿Podríamos ser un país menos vulnerable si tuviésemos más recursos en materia de prevención? ¿Sí o no?", preguntó el comunicador.

Ante la respuesta del biministro, quien comparó la inversión en prevención con áreas como la salud y la educación, el animador elevó la voz y lo interrumpió: "¡Pero es una obviedad, poh, ministro! ¡No me conteste una obviedad! ¡Le estoy preguntando por la emergencia!".

El descargo de Neme tras el cruce

Tras finalizar la entrevista, Neme volvió a referirse a la conversación y cuestionó la comparación entre los aluviones y los terremotos, argumentando que existían advertencias previas sobre la activación de quebradas.

"Puede que haya un margen importante de sorpresa, de velocidad, de fuerza, de dimensión, pero no tiene la misma condición que un terremoto", sostuvo.