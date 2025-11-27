Luli fue eliminada de "Fiebre de Baile": dejó dudas sobre el repechaje

La noche de este miércoles, el programa "Fiebre de Baile" vivió su octava jornada de eliminación.

Tras una intensa semana, cuatro participantes debieron enfrentarse en la pista de baile en busca de seguir en competencia.

Posteriormente, Cata Days se convirtió en la salvada por el público con el 57% de los votos, dejando a María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole Moreno en zona de riesgo.

Finalmente, la fisicoculturista -que fue salvada por Pastelito hace unas semanas- debió dejar el programa de forma definitiva, luego de obtener el puntaje más bajo con una coreografía de Thalía.

Luli pone en duda el repechaje

Después de dejar el programa, Luli comentó en el react: "Yo estoy feliz, me encanta 'Fiebre de Baile'. Lo pasé súper bien, la producción es exquisita, mucho amor y mucho cariño día a día".

Asimismo, Moreno señaló que próximamente se irá de viaje debido al "año intenso" que ha vivido, dejando en duda su participación en el repechaje del programa en enero de 2026.