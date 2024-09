Marilyn Pérez se suma a Mega: será parte de nuevo proyecto de entretención

La periodista Marilyn Pérez se despidió de Tevex para enfrentar un nuevo desafío laboral: unirse a un nuevo proyecto en Mega.

Este miércoles, en el programa "Cómo estamos hoy", la comunicadora se despidió de su casa televisiva, donde estuvo solo tres meses, informando que se unirá al aréa de entretención de la estación del Grupo Bethia.

"Qué emoción. Yo no les quería decir nada, pero es verdad que los abandono. Me voy a Mega y les quiero decir unas palabras antes de irme", partió diciendo en pantalla.

"Me da una pena enorme dejarlos, pero hay mayor proyección allá. Agradezco de corazón que me hayan recibido tan bien. Nunca me había sentido tan cómoda en un programa... valoro la calidez que me entregaron", añadió.

Asimismo, la animadora señaló que su arribo a la señal privada "es un gran desafío y le voy a poner todo el power, voy muy motivada".

Cabe mencionar que Pérez estaría contemplada para unirse al nuevo espacio de farándula encabezado por Fran García Huidobro, quien confirmó su llegada hace unas semanas de cara a la cobertura del Festival de Viña.