Justicia sancionó a Mega por "cobertura truculenta"

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de reclamación de Megamedia S.A. y ratificó la multa de 40 unidades tributarias mensuales (UTM) -cerca de 2,8 millones de pesos- que impuso el CNTV al canal Mega, por la "cobertura truculenta" de un caso en su noticiero central.

El Consejo Nacional de Televisión sanción en octubre de 2025 al canal privado por el caso emitido en "Meganoticias Prime" en abril de ese año, bajo el título de "Los Pacientes VIP del Sistema Público", y que abordó "presuntas irregularidades en el otorgamiento de prestaciones médicas a familiares de funcionarios de salud, identificando en ella y vinculando, mediante una 'construcción audiovisual sugerente', a la doctora Melissa Pavez Kuncar con dichas irregularidades, antes de existir resultados de las investigaciones instruidas al efecto".

La Quinta Sala del tribunal, integrada por los jueces Alejandro Rivera y Pedro Maldonado, y la abogada integrante Paola Herrera, consideró que sí hubo vulneración al correcto funcionamiento del canal de televisión.

De acuerdo la corte, el tipo "construcción audiovisual sugerente" no es una creación del CNTV, sino que "se trata de la descripción que el organismo hizo de la forma concreta en que, a su juicio, la nota incumplió el deber antes referido, esto es, la manera en que se combinaron la identificación de la profesional, la exhibición de su perfil laboral y de su planilla de carga horaria, la música incidental de tensión y la voz en off, para transmitir al televidente una idea de participación irregular. Una concesionaria de alcance nacional, que ejerce profesionalmente la actividad periodística, está en condiciones de conocer ese estándar y de ajustar a él su conducta".

En el razonamiento judicial, aunque hay un informe sobre el caso de la Contraloría, éste "servía de sustento suficiente para dar a conocer la existencia de un problema institucional, pero no para sugerir, como lo hizo la nota, la participación irregular de una persona determinada, respecto de quien no existía investigación iniciada ni conclusión alguna".