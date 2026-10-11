Muere Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y fundador de revista Análisis

El periodista Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo en 2005 y fundador de la revista Análisis, murió a los 76 años.

El deceso del comunicador ocurrió este domingo 11 de octubre, a los 76 años, producto de un cáncer.

En 1977 fundó "Análisis", publicación que dirigió hasta 1991 y que se convirtió en un referente de la prensa opositora a la dictadura de Augusto Pinochet, denunciando violaciones a los derechos humanos en un periodo marcado por la censura y la persecución a periodistas.

Su labor tuvo consecuencias personales, ya que fue detenido en reiteradas ocasiones durante el régimen militar, procesado por la Ley de Seguridad Interior del Estado y condenado a 541 días de reclusión nocturna, mientras que su vivienda fue incendiada en dos oportunidades.

Por su trayectoria recibió reconocimientos como la Pluma de Oro de la Libertad y fue distinguido como uno de los Héroes de la Libertad de Prensa por el Instituto Internacional de Prensa en 2000, antes de obtener el Premio Nacional de Periodismo cinco años después.

Tras el retorno a la democracia, fundó el diario electrónico "Primera Línea", se desempeñó como agregado de prensa de la Embajada de Chile en México y ejerció como académico en la Universidad de Chile, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de periodistas.

También dirigió Radio Universidad de Chile durante más de 18 años, consolidando una trayectoria marcada por la defensa de la libertad de expresión, el periodismo crítico y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.