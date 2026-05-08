Ni Cavada ni Elfenbein: Roberto Cox se suma al equipo de "Contigo en la Mañana"

A más de un mes de la salida de Julio César Rodríguez, el matinal "Contigo en la mañana" confirmó el regreso de Roberto Cox al programa.

Según informó Chilevisión, el periodista se integrará al equipo del programa a partir del 25 de mayo, formando un inédito cuarteto junto a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.

"Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo, estoy feliz de poder incorporarme a un grupo de profesionales que estimo, admiro y que cada mañana da lo mejor de sí para acompañar a los televidentes. Seguro seremos un buen complemento", comentó el comunicador.

La confirmación de Cox pone fin a semanas de intensas especulaciones que señalaban a Julián Elfenbein y Rafael Cavada como los favoritos para ocupar el lugar de Rodríguez en el bloque matinal.

Cabe recordar que esta incorporación marca el retorno definitivo del periodista a un set que conoce de cerca, tras haber integrado el panel de "Contigo en la mañana" durante dos años hasta su despedida en febrero de 2025.