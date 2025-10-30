Nidyan Fabregat critica al jurado de "Fiebre de Baile": afirmó que protegieron a Kike Acuña

Nidyan Fabrigat se lanzó contra el jurado de "Fiebre de Baile", programa del que fue eliminada este miércoles, a solo dos días de integrarse.

En conversación con "Zona de Estrellas" (Zona Latina), la española afirmó que los jueces protegieron a Kike Acuña, su contrincante en la pista.

"Él tiene mucho fiato, primero, con el Vasco, están todo el día juntos. Tiene más fiato con la Raquel, con los Power no tanto, pero lo protegieron a él", partió diciendo.

Asimismo, la modelo -que dijo haber tenido poco tiempo para ensayar y problemas con el vestuario que le entregó producción- criticó a Vasco Moulian, quien la recriminó por supuestos atrasasos: "Creo que fue una falta de respeto por parte de Vasco, me sentí pasada a llevar, yo le tenía cariño a él antes".

"Todas las eliminaciones eran por público, y no se vio nada en pantalla", alegó la figura televisiva, indicando que no se mostraron las notas del jurado ni los resultados de la votación del público.

No obstante, la española dejó en claro que no tiene rencores contra Acuña: "Yo lo vi super triste, bajoneado. Yo al Kike no le tengo mala, respeto y sé lo que es el momento que está pasando, o sintiendo. De hecho en un momento lo vi llorando", expresó, en referencia a la polémica por pensión de alimentos que enfrenta actualmente.

Finalmente, Fabregat adelantó que será parte del repechaje del programa.