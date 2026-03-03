Nuevas coreografías, ola de memes y arrasando en rating: Así fue el debut de "Fiebre de Baile 2"

Este lunes, la nueva temporada de "Fiebre de Baile" llegó a las pantallas de Chilevisión.

En el primer episodio, Diana Bolocco presentó a los 17 participantes, que se enfrentaron en intensos duelos y desataron una ola de reacciones en redes sociales, siendo Gonzalo Valenzuela el principal blanco de memes.

Por su parte, Fran García Huidobro se integró al estricto panel del jurando, compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian.

Cabe recordar que Fran Maira, participante confirmada para esta temporada, estará ausente temporalmente debido al accidente de tránsito que protagonizó el pasado miércoles, que resultó con un motociclista con graves lesiones.

¿Cómo le fue en rating a "Fiebre de Baile 2"?

Según las cifras entregadas por Chilevisión, el programa de baile logró un rating promedio de 680 mil personas, entre las 22:40 y las 00:50 horas.

En el mismo horario, Canal 13 y "Mundos Opuestos" se quedaron con el segundo lugar con 449 mil espectadores; seguido de "El Internado" de Mega con 381 mil; y "Moisés y los 10 Mandamientos" por TVN, con 352 mil televidentes.