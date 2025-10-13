Pancho Saavedra anuncia el esperado regreso de "Lugares que Hablan"

A casi un año de su última emisión, Canal 13 confirmó el regreso de "Lugares que Hablan", reconocido programa encabezado por Pancho Saavedra.

En su temporada número 13, el animador seguirá recorriendo territorio nacional para mostrar las historias de chilenos y chilenas de norte a sur y de mar a cordillera, descubriendo los relatos de personas que habitan esta angosta y delgada geografía.

"La gente mira el programa como una forma de entregarles voz a los chilenos, porque es una radiografía social del Chile más profundo", reflexionó el comunicador.

Y añadió: "Las personas lo prefieren y eso se ha visto en la gran sintonía que han tenido las reemisiones del fin de semana. Eso quiere decir que el programa goza de buena salud y eso ha sido maravilloso".

En este contexto, Saavedra destacó que el espacio televisivo cuenta con "más de 300 capítulos en estos 13 años en el 13, y estamos preparando con todo esta gran nueva temporada".