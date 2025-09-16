Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

Panelista de "Hay que decirlo" sufrió porrazo durante competencia dieciochera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La psicóloga Alexandra Vidal protagonizó un chascarro durante la celebración de fiestas patrias.

Panelista de
Un divertido chascarro protagonizó la psicóloga Alexandra Vidal durante la última emisión de "Hay que decirlo".

En el marco de las Fiestas Patrias, el programa de Canal 13 partió las celebraciones esta semana con una fonda y varias dinámicas, como el popular "Si se la sabe, cante".

Bajo este contexto, la profesional intentó alcanzar primero la campana, perdiendo el equilibrio al calcular mal la distancia y cayendo fuertemente al suelo.

"Me fui de hocico (sic)", dijo la terapeuta fuera de micrófono. Posteriormente, Pamela Díaz, conductora del espacio, aclaró que Vidal estaba bien.

"No ha pasado nada (...) No se me ha caído la carilla (dental)", bromeó la psicóloga.

Las + leídas
