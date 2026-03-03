Periodista de Chilevisión sufrió violento asalto: quedó con múltiples cortes tras el ataque

Paulina Padilla, periodista de "Contigo en la mañana" (CHV), fue víctima de un violento asalto este lunes.

Según reveló el portal El Filtrador, la comunicadora iba desde el canal a su hogar cuando un grupo de delincuentes atacaron el Uber en el que se desplazaba.

En este contexto, los sujetos rompieron el vidrio del auto con una piedra para quitarle el celular a la reportera, dejándola con "múltiples cortes en las piernas por los fragmentos de vidrio".

Tras el hecho, Padilla acudió a Carabineros para interponer una denuncia y luego fue trasladada a la ACHS, debido a que el incidente ocurrió en trayecto laboral.

Por su parte, la periodista ingresó a su cuenta de Instagram informar sobre el hecho a sus seguidores: "Hola. Me asaltaron y sufrí el robo de mi celular", escribió, señalando que se encontraba sin WhatsApp.

Además, compartió un registro donde se ve la piedra que utilizaron para romper el vidrio, con el escrito: "El peñasco que me tiraron ayer mientras estaba en rojo. No lo cuento dos veces".