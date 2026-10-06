"¿Por qué hablan de otros matinales?": Neme responde a rumores y lanza dardo contra Canal 13

José Antonio Neme se refirió a los rumores que han surgido en torno a los reemplazos de "Mucho Gusto" durante sus vacaciones, luego de que distintos nombres comenzaran a circular como posibles rostros para asumir temporalmente la conducción del matinal.

Entre las figuras mencionadas aparecieron Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic, situación que incluso fue comentada en "Alfombra Roja", donde Cecilia Gutiérrez se comunicó con el periodista para conocer su opinión sobre las especulaciones.

El conductor aseguró que no tiene mayor interés en quién lo reemplazará mientras se mantenga la identidad del programa y descartó que la situación sea un tema que le genere preocupación.

"Quizás no me van a creer, pero de verdad a mí no me importa quién me reemplace mientras el programa siga funcionando, mantenga el estilo y mantenga el relato", sostuvo el rostro de Mega.

El dardo a "Tu Día"

Durante la conversación, el comunicador también cuestionó que en el programa de Canal 13 estuvieran hablando sobre los movimientos de otros matinales, momento en que lanzó una inesperada pregunta al panel.

"Yo no sé por qué ustedes no hablan de 'Tu Día', mejor, que es el matinal de ustedes. ¿Por qué hablan de otros matinales? En fin...", comentó el periodista, provocando risas nerviosas entre los presentes.

El animador también puso en duda la relevancia que se le ha dado a la elección de un reemplazo para él y señaló que le llamaba la atención que el tema involucrara a figuras como Julio César Rodríguez o Tonka Tomicic para cubrir ausencias de pocos días.

"No entiendo por qué se están peleando el reemplazo del reemplazo, como tema. Me llama la atención que el tema sea Julio o la Tonka, que tengan que reemplazarnos uno o tres días", agregó.

Finalmente, Neme calificó la discusión como un desgaste innecesario y planteó que, en su opinión, la atención debería estar puesta en otros aspectos del funcionamiento de los matinales. "Me parece que perder la cabeza en un reemplazo es un desgaste energéticamente absurdo", sentenció.